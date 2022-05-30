Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington'a dönmek için Delaware'deki evinden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Ukrayna'ya, Uzun menzilli füze gönderecekleri iddialarana ilişkin de konuşan Biden, "Rusya'yı vurabilecek kadar uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz." dedi.

İDDİALARI YALANLADI

Hafta sonu ülke basınında çıkan ABD'nin Ukrayna'ya yüzlerce mil uzağa gidebilen uzun menzilli füzeler göndermeyi planladığı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Ukrayna'ya, Rusya'yı vurabilecek kadar uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD basınındaki iddialarda Ukraynalı yetkililerin uzun süredir "Çoklu Roketatar Sistemi" adı verilen uzun menzilli füzeleri istediği, ABD yönetiminin ise bu konuyu değerlendirdiği öne sürülmüştü.

Biden'dan İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine destek: Putin tüm Avrupa'yı NATO'laştırdı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Avrupa'yı Finlandiya gibi tarafsız yapmak isterken, hepsini "NATO'laştırdığını" söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini destekledikleri mesajını verdi.

Biden'dan 'silah lobisi' eleştirisi: Ne zaman dur diyeceğiz? ABD Başkanı Joe Biden, Texas eyaletindeki bir ilkokulda düzenlenen saldırı sonrası silah lobisine dikkat çekerek, "Bu tarz saldırılar diğer ülkelerde nadiren oluyor. Peki niçin Amerika’da oluyor? Çünkü ABD’de herkes silaha kolaylıkla erişebiliyor" dedi ve önümüzdeki günlerde ailelerle buluşmak için Texas'a seyahat edeceğini açıkladı.

Petrol krizi geri adım attırdı: Biden'dan 'üst düzey' talimat: Kurmaylarını gizlice yolladı ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır arasında bir petrol anlaşması imzalanması maksadıyla 'iki üst düzey danışmanını' gizlice Suudi Arabistan'a yolladığı iddia edildi. Söz konusu gelişme akıllara Biden'ın, 'Suudi Arabistan dünyadan soyutlanmalı' ifadelerini getirdi.