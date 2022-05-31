Türkiye Gazetesi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinde ağır kayıplar veren Rusya'nın, söz konusu bölgeden çekildiğini açıkladı.

"RUSYA AĞIR KAYIPLAR VERDİ"

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Herson bölgesinde Nikolayevka yerleşim yerinde şiddetli çatışmalar çıktığı, Rus güçlerinin bu çatışmada ağır kayıplar verdiği ve bu nedenle çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Öte yandan Rus ordusunun, Dnipro bölgesindeki Slobojankiy yerleşimi yönünde saldırıya hazırlanmaya devam ettiği aktarıldı.

Pentagon duyurdu: Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus birliklerin tamamı çekildi Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, tüm Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Çernigiv kentlerinden çekildiğini açıkladı.

Rusya'nın çekildiği bölgeden kan donduran görüntü: Zelenskiy isyan etti Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kentinin Rus askerlerinden temizlendi. Ordunun kontrolü aldığı bölgede, Rusların gidişinin ardından kentin sokaklarında ve bazı evlerde çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu görüntülerin ardından Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal emdya hesabından çok sert tepki verdi.

Ruslar, Çernobil'den çekildi! Ukrayna Yasak Bölge Yönetimi Devlet Ajansı, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünü ajans yönetimine geri devrettiğini duyurdu.