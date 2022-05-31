Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Çin'e seslenerek Tayvan'ı işgal etmemesi konusunda uyarmıştı. Hatta ABD'li yetkililer bölgedeki güvenliği konuşmak üzere ada ülkesi Tayvan'a gitti. Ancak günler sonra Çin'inTayvan hava sahasını ihlal ettiği haberleri geldi.

Eğitim tatbikatı yaptıklarını ileri süren Çin, son aylarda hava saldırılarının sıklığını artırmaya başladı. Çin'in bu tür girişimleri Tayvan'ı kızdırırken, bölgedeki gerilim tırmandı. Bu arada Çin, Tayvan'ı gerektiğinde zorla alabileceği bir ayrılıkçı eyalet olarak görüyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden haritalarla yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 30 savaş uçağının, Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini duyurdu. Tayvan'ın açıklamasına göre, Çin bu ihlali, 22 savaş uçağının yanı sıra elektronik savaş, erken uyarı ve denizaltı karşıtı uçaklarla gerçekleştirdi.

ÇİN'İN TAYVAN'I YIPRATMA PLANI

Bakanlığın açıklamasına göre, uçaklar Tayvan'ın ilan ettiği Hava Savunma Tanımlama Sahası'nın (ADIZ) bir parçası olan Pratas Adaları'nın kuzeydoğusundaki bir bölgede uçtu. Ancak uçaklar Tayvan'ın doğrudan hava sahasına geçmedi. ADIZ, bir ülkenin toprakları ve ulusal hava sahası dışında kalan ancak ulusal güvenlik adına yabancı uçakların takip ve kontrol edildiği alana deniyor. Söz konusu alanı Tayvan kendi kendine ADIZ ilan ettiği için aslında bölge uluslararası hava sahası olarak kabul ediliyor.

Tayvan, Çin uçaklarının bir yıldan fazla bir süredir ADIZ'e uçtuğunu ileri sürdü. Ayrıca Tayvan, Çin'in bu yöntemle askeri tepkilerini test ettiğini ve onları yıpratmayı amaçlayan 'gri bölge' savaşı yaptığını belirtiyor. Uzmanlar bu saldırıların Tayvan hükümetinin resmi bir bağımsızlık ilanına yönelmesine karşı bir uyarı olduğunu söylüyor. Çünkü Pekin hükümeti, daha önceki açıklamalarında, tatbikatların egemenliğini korumaya yönelik olduğunu ifade etmişti.

ABD Başkanı Biden, geçen hafta sona eren Asya ziyareti sırasında hava saldırılarına değindi. Çin'in Tayvan'a 'bu kadar yakın uçarak tehlikeyle flört ettiğini' söyledi. Üstelik Çin'e sert bir uyarı göndererek, Tayvan'ı işgal ederse ABD'nin askeri karşılık vermeye istekli olacağını belirtti.

ÇİN-TAYVAN MESELESİ

Çin ve Tayvan'ın ilişkileri neden zayıf? Çin ve Tayvan 1940'lardaki bir iç savaş sırasında bölündü ancak Pekin, adanın bir noktada gerekirse zorla geri alınacağı konusunda ısrar ediyor.

Tayvan nasıl yönetiliyor? Adanın kendi anayasası, demokratik olarak seçilmiş liderleri ve silahlı kuvvetlerinde yaklaşık 300 bin aktif askeri var.

Tayvan'ı kim tanıdı? Sadece birkaç ülke Tayvan'ı tanıyor. Çoğu, bunun yerine Pekin'deki Çin hükümetini tanıyor. ABD'nin Tayvan ile resmi bir bağı yok ancak adaya kendisini savunması için gerekli araçları sağlamasını gerektiren bir yasaya sahip.

ABD Başkanı Biden'dan Çin'e 'Tayvan' mesajı: Askeri karşılık veririz ABD Başkanı Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.

Tüm dünyanın gözü Ukrayna’dayken Çin tehdidindeki Tayvan’dan kritik hamle! Dünya Ukrayna-Rusya savaşına odaklanırken Tayvan’dan kritik bir hamle geldi. Çin tehdidi altında olan Tayvan’da halka hayatta kalma rehberi dağıtıldı.