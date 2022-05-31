Türkiye Gazetesi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Aliyev telefon görüşmesinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020 ve 2021'de yapılan anlaşmaların uygulanması, bölgede barışçıl yaşamın tesis edilmesi ve istikrarın güçlendirilmesi, ekonomik ilişkilerin ve ulaşım bağlantılarının sağlanması konularını ele aldı

Aliyev, 22 Mayıs'ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel'de yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Ticaret ve ekonomik alanda ikili iş birliğinin çeşitli yönlerinin de ele alındığı görüşmede, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklığını daha da derinleştirmeye yönelik karşılıklı niyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Şubat 2022'de Moskova'ya yaptığı resmi ziyaretin sonuçları da dahil olmak üzere teyit edildi. Çeşitli düzeylerde düzenli temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı.​​​​​​​

Erdoğan, Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti: İki liderden Akıncı'ya imza Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret edip, silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirip, imza attı.

Aliyev açıkladı: Ermenistan'la Zengezur Koridoru konusunda anlaştık Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la hem demir yolları hem de kara yollarının inşası da dahil olmak üzere Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Kremlin’den bir istifa daha! Putin’i iktidara getiren danışman görevden ayrıldı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iktidira gelmesine yardımcı olan Valentin Yumashev, Kremlin Danışmanlığı görevinden istifa etti.

Putin'den Erdoğan'a: Tahıl koridoru kuralım... Sürpriz teklif Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine dair yaptığı açıklamada, gıda krizine ilişkin konuşulduğu duyurdu. Görüşmede, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl koridoru kurulması konusunda teklif sunduğu açıklandı.