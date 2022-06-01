Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya NATO’ya resmen başvurdu. Terör unsurlarına desteği ile bilinen iki İskandinav ülkesinin üyeliği Türkiye için olumlu karşılanmadı. Ankara’nın veto engeline takılan İsveç ve Finlandiya Türkiye ile temas kurma girişimlerini sürdürüyor. Türkiye’nin tavrı ise net uluslararası alanda ses getiren duruşuyla konuşulan Ankara, Çin basınına konu oldu. Çin merkezli Global Times, “Finlandiya ve İsveç'in girişimini engellemek, Türkiye'nin büyük güç olarak eşsiz rolünü gösteriyor” başlıklı haberiyle NATO analizini yayınladı.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

TÜRKİYE’NİN OYUNA İHTİYAÇLARI VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya ile terör örgütlerine siyasi, finansal ve askeri desteğin kesilmesini, Türkiye'ye yönelik silah ambargosuna da son verilmesi gerektiğini kurduğu temaslarda dile getirdi. Çözüm için diyalog devam ederken Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım hedefine yönelik itirazını yineledi. Erdoğan, iki ülkenin 18 Mayıs'ta NATO'ya katılmak için resmen başvurduğu ancak ittifaka dahil olabilmek için oy birliği, yani mevcut 30 müttefik ülkenin hepsinin birden onay vermesi gerektiğinin altını çizdi.

"Finlandiya ve İsveç'in girişimini engellemek, Türkiye'nin büyük güç olarak eşsiz rolünü gösteriyor"

“TÜRKİYE İTİLİP KALKILACAK BİR ÜLKE DEĞİL”

Analizde, ismi paylaşılmayan Pekin merkezli bir uluslararası ilişkiler uzmanı, “Batı, Türkiye'nin taleplerini karşılayamazken, Türkiye'den Batı'nın taleplerini karşılamasının istenmesi haksızlık.” dedi. Haberde, aynı uzmanın, “Türkiye, itilip kakılacak bir ülke değil. Rusya ve Ukrayna ile müzakerelere ev sahipliği yapmak, Türkiye'nin Avrupa ve hatta küresel güvenlikteki eşsizliğini gösteriyor” şeklindeki ifadeleri paylaşıldı. Türkiye'nin kaldıraçsız olmadığı belirtilerek, “kritik coğrafi etkisi göz önüne alındığında, ABD ve Batı'yı İsrail-Filistin meselesi ve İran ile nükleer anlaşma konularından uzak tutabileceği” kaydedildi.