Türkiye Gazetesi

İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü zulüm devam ederken İsrail çocuk, yaşlı ve kadın demeden işgalini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda İsrail askerleri, gazeteci Şirin Ebu Akile'yi keskin nişancı yoluyla başından vurarak katletmişti. Bu olay sonrası İsrail çok tepki çekmiş ancak işgalini durdurmaya yetmemişti. İsrail bu kez işgal ettiği Batı Şeria'da 31 yaşındaki bir kadını acımasızca katletti. Konuya ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada 31 yaşındaki Gufran Veresane, El-Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı yakınlarında işgal askerlerinin ateşlediği kurşunun isabet etmesi sonucu şehit olduğu ve merminin Filistinli kadının göğsüne soldan girerek sağ taraftan çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, genç kadının "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu" ileri sürdü.

'SAĞLIK EKİPLERİNE ENGEL OLUNDU'

Açıklamada, "elinde bıçak olduğu ve 60 No'lu yolun güvenliğini sağlamakla görevli bir askere doğru ilerlemeye çalıştığı" iddia edilen genç kadının, "askeri bir unsurun ateşle karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasının İsrail askerlerince yaklaşık 20 dakika engellendiği aktarıldı.

Fanatik Yahudiler İsrail bayrağı açtı! Kudüs'te 'Bayrak Yürüyüşü' provokasyonu İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te fanatik Yahudilerin Kudüs Günü münasebetiyle bugün düzenledikleri “Bayrak Yürüyüşü” nedeniyle bölgede gerilim sürüyor. Çıkan olaylarda şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu 17 yaşındaki bir genci katletti İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan bir kente düzenlediği baskın sırasında 17yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı.

Filistinli gazetecinin tabutunu düşürmüşlerdi: İsrail'den cenazedeki polislere soruşturma İsrail, kendi kurşunlarıyla katlettiği Filistinli gazeteci Abu Akleh'in, cenaze konvoyuna saldıran İsrail polislerine soruşturma açılacağını bildirdi.