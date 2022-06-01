Türkiye Gazetesi

Rus saldırılarında siviller, çocuklar hayatlarını kaybetti. Pek çok çocuk annesiz ya da babasız kaldı aileler dağıldı. Rusya’nın saldırıları altında kalan Harkov’da Oleksandra Korosteleva’nın savaşta yaşadığı trajedi savaşın acı yüzünü gösteriyor.

Korosteleva’nın eşi ve 5 aylık çocuğu Rusya’nın Harkov’a düzenlediği bombardımanda hayatını kaybetti.

İlk patlamada çocuğunun üzerine kalkan olan Korosteleva ikinci bir patlama ile sarsıldı. Yıkılan binada bebeğini hayatta tutmak için çabalayan anne çocuğunun kollarında öldüğünü söyledi.

26 yaşındaki Korosteleva şimdi 7 yaşındaki oğlunu tek başına büyütmek zorunda kaldı ve Rusya’nın sivillere yönelik bu saldırılarını savaş suçu olarak kabul edilip adalet istiyor.

Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'da 238 çocuğun öldüğü kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda 433 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Rusya, Herson’da vatandaşlık dağıtmaya başladı Ukraynalılara Rus vatandaşlığı vermeye başladığı öğrenilirken, Ukrayna’nın Luhansk Valisi Sergey Gayday ise Luhansk bölgesinin yüzde 70’inin Rus ordusu tarafından kontrol edildiğini açıkladı.

ABD'den Türkiye'ye övgü: Rusya-Ukrayna savaşındaki çabalarını destekliyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretine ilişkin soru üzerine Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma ve Ukrayna'dan gıda ihracatını kolaylaştırma konusundaki diplomatik çabalarını desteklediklerini belirtti.