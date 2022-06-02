Türkiye Gazetesi

ABD’nin California eyaletinde Pescadero Lisesi’ne girenler sınıfta bir dağ aslanıyla karşılaştı. Büyük panik yaşanırken öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi. Okul görevlileri sınıfın kapısını kapattı ve polise haber verdi.

Polisin çağrısı üzerine olay yerine California Balık ve Yaban Hayatı Departmanı görevlileri geldi ve sıranın altına saklanan aslanı yakaladı. San Mateo County Şerif Ofisi, "Şu anda hayvanı güvenli ve insanca bir şekilde vahşi doğaya salmak için bir plan formüle ediyorlar" dedi. Aslanın henüz yavru olduğu açıklandı.

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