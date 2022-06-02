Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasını teröre verdikleri destek nedeniyle reddettiği Türkiye, bir kez daha haklı çıktı. Türkiye, iki İskandinav ülkenin teröre verdiği desteğe son vermesini istediği iki ülke ısrarla NATO’ya üyelik konusunda Türkiye’yi ikna etmeye çalışıyor. İki ülke diyalog çağrısı yapıp Türkiye'nin şartlarını yerine getirmek istediklerini söylüyor.

METROLARDA ÖCALAN AFİŞLERİ YAYINLANDI

TRHABER' yer verilen habere göre, NATO'ya katılmak isteyen Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki metrolarda bulunan ekranlarda terör örgütü elebaşı "Öcalan'a özgürlük" afişleri yayınlandı.

"NATO, TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK KURULUŞU DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptığı başvuruya değindi.

Erdoğan, “Biz her iki ülkenin NATO üyeliğine PKK'ya ve uzantısı kuruluşlara verdikleri destek sebebiyle karşı olduğumuzu açıkça ilan ettik. NATO bir güvenlik kuruluşudur, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. Bu terör örgütlerine İsveç Finlandiya Almanya Fransa Hollanda polisleriyle beraber bunları koruma altına alıyorlar terör örgütünün başının posterleriyle yürüyüşlerini yapıyorlar. Şu ana kadar somut herhangi bir belge önümüze konulmuş değil. Belgeye bağlı olmayan sözlere inanmamız mümkün değil.'' şeklinde konuşmuştu.

Fahrettin Altun, Finlandiya basınına konuştu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Finlandiya'nın NATO üyeliği talebine ilişkin soruları Finlandiya gazetesine yanıtladı.

Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya’dan 33 teröristin iadesini istedik Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “İsveç’ten ve Finlandiya’dan 33 teröristin iadesini istedik” dedi.