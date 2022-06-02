Türkiye Gazetesi

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew’ün koronavirüse yakalandığını duyurdu. Buckingham Sarayı’nda bir sözcü yaptığı açıklamada, Prens Andrew’ün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, Andrew’in yarın Aziz Paul Katedrali'nde Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılı için yapılacak olan Şükran Günü ayinine katılamayacağını açıkladı.

KRALİYET AİLESİ İLE BİRLİKTE BUGÜN SARAYDAKİ BALKONA ÇIKMIŞTI

Andrew ayrıca, bugün Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübilesi çerçevesinde Kraliyet Ailesi üyeleri ile Buckingham Sarayı'ndaki balkona çıkmamıştı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARDAN SONRA HER ŞEYİ BIRAKMIŞTI

Prens Andrew, Virginia Giuffre'nin 17 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamasının ardından tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alınmıştı. İddiaları reddeden Andrew, Giuffre'nin 12 milyon poundluk dava açmasının ardından mahkeme dışı bir anlaşmayı kabul etmişti.

Kraliçe Elizabeth'in 70. yıl taht kutlama töreni Platin Jübile başladı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümüne özel düzenlenen Platin Jübile kutlamaları, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ile başladı.

Kraliçe Elizabeth havada tehlike atlattı Kraliçe Elizabeth'in özel uçağı şimşek ve yıldırımlar sebebiyle havada büyük bir tehlike atlattı. Bir süre piste giremeyen uçak havada 15 dakika daire çizdikten sonra inebildi.