Türkiye Gazetesi

Savaş sonrası Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından dünya pazarına tahıl sevkiyatı durdu. Bunun ardından düna genelinde gıda krizi başgösterdi. Bu krizin çözülmesi için elini taşın altına koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, tahıl sevkiyatı için Karadeniz'de güvenli koridor oluşturulmasını istedi. Putin de bu talebe olumlu cevap geldi.

Bu gelişmelerin ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Aleksandr Fomin ile Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths Moskova'da bir araya geldi.

"GIDA KRİZİNİN SEBEBİ BATI'NIN YAPTIRIMLARI"

Görüşmeyle ilgili bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı "Ukrayna topraklarından tahıl ihracatı problemi ele alındı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, Rusya'nın Karadeniz'deki Ukrayna limanlarını engellemediğini vurguladı. Geçtiğimiz mart ayından bu yana gemilerin Ukrayna limanlarından ayrılabileceği bir güvenli koridor açıldı. Rusya Silahlı Kuvvetleri uluslararası sulara giden yollarda güvenliği sağlamaya hazırdır. BM Genel Sekreter Yardımcısı'nın dikkati Karadeniz limanlarının mayınlardan arındırılması ve temizlenmesi görevinden Ukrayna'nın sorumlu olduğuna çekildi. Rusya'nın ortaya çıkan bu problemi özel askeri operasyonun gidişatını etkilemek için kullanmayacağı ifade edildi. Aynı zamanda, gıda krizinin öncelikle ABD ve Batı'nın tedarik zincirlerini ihlal eden yaptırımları ile bağlantılı olduğu vurgulandı" denildi.

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