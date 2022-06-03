Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, Ukrayna ordusuna sağlayacakları Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi (HIMARS) hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Joe Biden’ın imzaladığı 700 milyon dolarlık yeni paketteki HIMARS’ın sadece savunma amaçlı kullanılacağına ve Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmayacağına dair Kiev yönetiminden güvence aldıklarını açıklayan Kahl "Rusya ile ABD’yi karşı karşıya getirecek bir duruma mahal vermek istemiyoruz. Güvence konusunu Ukrayna hükûmetinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dahil tüm yetkililere ilettik" dedi.

DONBASS KURTARILACAK

Başkan Biden’ın bu sistemlere ilişkin talebe onay vereceğini bekledikleri için önceden Avrupa’ya sistemleri konuşlandırdıklarını ifade eden Kahl "HIMARS roket sistemlerine yönelik eğitimler birkaç hafta sürecek. HIMARS sistemleri Ukrayna ordusuna belirli ölçüde hassas atış ve Rusları Donbass bölgesinden püskürtme imkânı sağlayacak" dedi.

Biden’ın imzaladığı yardım paketinde HIMARS füze sistemlerinin yanı sıra 5 topsavar radar, 2 hava denetim radarı, 1000 Javelin tanksavar füzesi, 6 bin zırh delici silah ve 15 bin 15 milimetrelik top yer alıyor. Ayrıca paket kapsamında 4 adet Mi-17 helikopter ve 15 taktik aracı da Ukrayna’ya gönderilecek.

Zelenskiy kötü haberi verdi: Ukrayna topraklarının yüzde 20’si Rusya kontrolünde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun şu anda Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin kontrolünü elinde tuttuğunu duyurdu.

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