Türkiye Gazetesi

ABD’de son dönemde artan silahlı saldırılar ABD Başkanı Biden’ı da harekete geçirdi. Biden, Beyaz Saray'da ülkede son dönemde artan silahlı şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden'ın konuşma yaptığı salona silahlı şiddet kurbanlarının anılması için ülkenin 50 eyaleti, 5 toprağı ve başkent Washington DC'yi temsilen mumlar dikildi.

Daha önce yaşanan okul saldırıları ve diğer silahlı saldırıların ardından hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Biden, "Bu kez hiçbir şey yapmadan duramayız. Gerçekten bir şeyler yapmalıyız. Artık yeter." ifadesini kullandı.

‘BU ÇOCUKLARI KORUMAKTIR’

Biden, ülkedeki yarı otomatik silahların yasaklanması çağrısı ile kimsenin Anayasa'nın 2. Ek maddesindeki silah edinme hakkını yok saymadıklarını belirterek, "Bu kimsenin hakkını elinden almak değildir. Bu çocukları korumaktır, aileleri korumaktır, tüm toplumu korumaktır. Bu okula, markete ya da kiliseye vurulma korkusu olmadan gitme hakkımızı korumaktır." dedi.

Ülkede son 20 yılda silahlı saldırı sonucu ölen çocukların sayısının, görev başındayken ölen asker ve polislerin sayısının toplamından daha fazla olduğuna işaret eden Biden, "Allah aşkına daha ne kadar yıkımı kabul edeceğiz? Biz bir şeyler demeden önce daha kaç tane masum Amerikalı canını verecek?" diye konuştu.

‘BU SİLAHLARIN SATIN ALMA YAŞINI 21’E ÇIKARMALIYIZ’

Biden, Kongre'ye de silah düzenlemeleri konusunda çağrıda bulunarak, "Yarı otomatik silahları ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamalıyız. Eğer bunları yasaklamak mümkün değilse, bu silahların satın alma yaşını 21'e çıkarmalıyız." çağrısında bulundu.

Silah sahiplerinin de silahlarını korumaktan sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Biden, silah satışlarında da geçmiş sorgulamasının sıkılaştırılmasını talep etti.

Biden, "Allah aşkına neden sıradan bir vatandaş 30 şarjörü olabilen bir otomatik silahı satın alabiliyor. Uvalde'deki hasar o kadar büyüktü ki aileler çocuklarını DNA'dan teşhis etmek zorunda kaldı. Bu çocuklar 9-10 yaşlarındaydı." dedi.



ABD Başkanı Biden açıkladı: Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri gönderecek Ukrayna’ya birçok kez yardım paketini açıklayan ABD’den yine destek geliyor.ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya Rusya ile savaşında kullanılmak üzere gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdiğini açıkladı.

ABD’nin Texas eyaletinde ilkokula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var ABD’nin Texas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 18 çocuk ve 3'ü yetişkin olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti.