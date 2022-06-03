Türkiye Gazetesi

İtalya’ya ait ITA Havayolları’na ait yolcu uçağı sefer sırasında öyle bir şey yaptı ki savaş uçakları alarm durumuna geçti. Kaptan ve yardımcı pilotunun sefer sırasında aynı anda uyuması ortalığı karıştırdı.

ITA Havayollarına ait New York-Roma seferini gerçekleştiren pilotların, yolcu uçağının Fransa’nın Marsilya kenti üzerindeki uçuşu sırasında uyuyakaldığı ve tüm çağrılara rağmen pilotlara ulaşılamadığı ortaya çıktı.

Marsilya’da uçakla bağlantı kurulamamasının ardından yolcu uçağının kaçırılmış olabileceği ile yetkililer harekete geçti.

Dakikalar sonra pilotlarla iletişime geçilse de yaşanan olay krize neden oldu. Kaptan pilot, telsizde tek bir arıza yaşandığını iddia ederken, havayolu tarafından yapılan açıklamada kokpitte horlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Kaptanın iddiasının ardından başlatılan teknik inceleme sonucu telsizde herhangi bir arıza bulunamadı. 1 Mayıs’ta yaşanan olayın ardından kaptan pilotların işine son verildi.

SAVAŞ UÇAKLARI ALARMA GEÇTİ

Yolcu uçağı Marsilya üzerindeyken uçakla bağlantı kurulamaması üzerine yetkililer, çeşitli senaryolar üzerinde yoğunlaşarak Fransız ve İtalyan yetkililer ile iletişime geçti. İki savaş uçağının hazırlanması kararı verilirken, pilotlara bir kez daha ulaşılmaya çalışıldı. Savaş uçaklarının kalkışa hazırlandığı sırada pilotlarla yeniden iletişim kuruldu. Panik içinde geçen dakikaların ardından alarm durumu sonlandırıldı.

Düşen Çin yolcu uçağı için korkunç iddia: Pilot intihar etti Çin’de 21 Mart’ta düşen ve Kunming'den Guangzhou'ya 132 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çin basını, pilotun intihar etmek için uçağı düşürdüğünü belirtti.

Çin'de düşen yolcu uçağının karakutularından biri bulundu Çin'de China Eastern Hava Yollarına ait 132 kişininde içinde olduğu uçak düşmüş ve uçaktan haber alınamamıştı. Çalışmalar sonrası 132 kişiye ve en öenmlisi uçaktaki karakutulardan birine ulaşıldı.