Türkiye Gazetesi

Hindistan’da Kani nehrinde bir çocuk arkadaşlarıyla suya girdi. 14 yaşındaki çocuğu suyun altında yakalayan dev timsah çocuğu sürüklemeye başladı. Dehşete kapılan genç çocuk timsahın kafasına üst üste yumruklar atarak mücadele etti.

Kendini kurtarmak için 10 dakikadan fazla mücadele ettiği belirtilen çocuk timsahın avı olmaktan kurtulmayı başardı. 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hindistan’da yerel kaynakların belirttiğine göre bölgede bu ay içerisindeki 3. Timsah saldırılarından biri mayıs ayında 54 yaşındaki bir kadında nehirde bulaşık yıkarken timsah saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Mayıs ayının başında ise bir kadın nehirde yıkanırken vahşice timsah saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Nehirden zıpkın gibi fırlayan timsah küçük çocuğu kaptı! Dakikalar sonra yaşananlara kimse inanamadı Hindistan'da serinlemek için suya giren 14 yaşındaki çocuk timsah tarafından alıkonuldu. Timsah küçük çocuğu suyun içine soktu. 10 dakika sonra yaşananları kimse beklemiyordu.

Dev timsah su samuru yavrularına saldırdı! Karşılaştığı ordu ile neye uğradığını şaşırdı Nehirdeki bir timsahın su samuru ailesine saldırdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yavru su samurlarına saldıran timsah, diğer aile üyelerinin birleşip savunmaya geçmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Kalabalık su samuru ordusuna karşı boyun eğmek zorunda kalan timsah kaçmak zorunda kaldı.