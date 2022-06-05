Türkiye Gazetesi

Ibague Yüksek Mahkemesi tarafından Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nin, Kolombiya'daki kahve yetiştiriciliği bölgesinde bulunan Los Nevados Ulusal Tabiat Parkı'nı korumaya yönelik mahkeme kararını uymadığı ve ihlal ettiği belirtildi.

5 GÜN EV HAPSİ VERİLDİ

Mahkemenin kararına rağmen Duque hükümetinin, milli parkın korunması ve çevre suçlarının engellenmesi için bir Kamu Gücü Özel Komutanlığı oluşturulmasını yerine getirmediğini belirten mahkeme, Duque'ye 5 gün ev hapsi cezası verdi.

PARA CEZASI DA VERİLECEK

Yüksek Adalet Divanı Çalışma Temyiz Dairesi, sonuç kararında "Yaptırım olarak beş gün ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi." ifadesine yer verildi AA2nın haberine göre yüksek mahkeme ayrıca, emre uyduğu kanıtlanmadıkça Cumhurbaşkanı Duque'ye 15 asgari ücret tutarında para cezası verilmesine de hükmetti. Duque'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Akıncı Üssü darbe girişimi davası istinaf mahkemesinden geçti 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davada verilen kararların, hukuka uygun olduğuna hükmedildi.