Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi 4. ayına doğru yaklaşıyor. Ukrayna büyük bir direniş göstererek Rus ordusunu Kiev'den geri püskürtmeyi başarmıştı. Ukrayna’nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Rus ordusunun Severodonetsk şehrini kaybettiğini ve geri çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

'2 GÜN İÇİNDE GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDILAR'

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusunun Ukrayna’nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrini kaybettiği açıklandı. Luhansk Valisi Sergey Gayday, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rus ordusu şehrin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ediyordu, ancak son 2 gün içinde geri çekilmek zorunda kaldılar” dedi.

'ŞEHRİN TAM KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ HER ŞEYİ YAPIYORUZ'

Rus ordusu yetkilileri ise, dün Ukrayna ordusunun Severodonetsk’ten çekildiğini iddia etmişti. Severodonetsk Belediye Başkanı Oleksandr Striuk, dün yaptığı açıklamada, “Ukrayna güçleri şehri geri almak için savaşıyor. Askerlerimiz şehirde yeniden konuşlanmayı ve bir savunma hattı kurmayı başardı. Şu anda şehrin tam kontrolünü yeniden sağlamak için gerekli her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Biden'dan şaşırtan Ukrayna çıkışı: Toprak vermeli ABD Başkanı Joe Biden basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden, 'Ukrayna, barış için Rusya'ya toprak vermeli mi?” sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi ve "Barış için Ukrayna'nın toprak konusunda taviz verip masaya oturması gerekebilir" şeklinde konuştu.



Macron Ukrayna'yı çok kızdırdı! 'Kendinizi küçük düşürüyorsunuz' Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz” sözlerine Ukrayna'dan tepki geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya'nın aşağılanmaması çağrısı yalnızca Fransa'yı küçük düşürebilir” açıklamasını yaptı.