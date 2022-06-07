Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır yurtdışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan bu sene yeniden yurtdışından hacı adaylarını kabul etmeye başladı. Suudi Arabistan’a ulaşan ilk Türk hac kafilesine ise Medine’de bulunan Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı’nda anlamlı bir karşılama yapıldı. Türk hacılar, havalimanında Taleal Bedru Aleyna ilahisi karşılanırken, zemzem suyu ikram edildi. Küçük çocukların ise hacı adayların üzerine çiçekler attığı görüldü.

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Nisan’da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gitmiş, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem başlamıştı.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Erdoğan, daha sonra Umre ziyareti gerçekleştirmişti.

İki yıl aradan sonra ilk kafile Suudi Arabistan’da Pandemi nedeniyle 2020’den beri yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan 2 yıl aranın ardından ilk hacı adayı kafilesini karşıladı. Bu yıl yurtiçi ve yurtdışından 1 milyon hacıyı kabul edecek olan Suudi Arabistan’a, ilk kafile Endonezya’dan geldi.