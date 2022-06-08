Türkiye Gazetesi

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Berliner Ensemble" salonunda gazeteci Alexander Osang’ın sorularını yanıtladı ve 8 Aralık 2021'de görevini Olaf Scholz’a devrettikten sonra ilk kez kamuoyu önünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Merkel çok merak edilen titreme nöbetlerininde 2 nedeninin annesinin ölümünden etkilenmesinin ve az çok az su içmesinden kaynaklandığını söyledi.

Rusya ile Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kendisiyle ilgili sorulara cevap veren Merkel, "Kendimi iyi hissediyorum. Genel olarak görev süremin bitiminden sonraki zamanın farklı olacağını düşünmüştüm. 24 Şubat ile bir dönüm noktası oldu ve bu beni de meşgul ediyor." dedi.

Merkel, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşı kınayarak, "24 Şubat’ta Ukrayna’ya yapılan bu saldırının haklı çıkarılacak bir tarafı yok. Bu, hiçbir mazereti olmayan uluslararası hukuku ihlal eden vahşi bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Putin ile 2007 yılında Soçi’de gerçekleştirdiği buluşmayı anlatan Merkel, Putin’in kendisi için Sovyetler Birliği’nin çöküşünün 20. yüzyılda meydana gelen en kötü şey olduğunu söylediğini aktardı. Merkel, "Ben de ona bunun benim hayatımın şanslı bir durumu olduğunu söyledim. Böylelikle özgürlüğe ulaştım, bana zevk ve sevinç veren şeyleri yapabildim. Orada bu konuda büyük bir görüş ayrılığı olduğu açıktı. Bu görüş ayrılığı daha da gelişti. O yıllarda soğuk savaşın gerçekten sonlandırılması başarılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Putin’in görüşlerini paylaşmadığını belirterek, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasını "büyük bir hata" olarak nitelendiren Merkel, "Bu savaşı engellemek için bir güvenlik mimarisi oluşturmada başarılı olunamadı.” diye konuştu.

RUSYA POLİTİKASINI SAVUNDU

Eski Başbakan Merkel, görev süresi içinde neyi ihmal ettiğine ilişkin soruyu kendisine de sorduğunu belirterek, “Böyle bir trajediyi önlemek için daha fazlası yapılabilir miydi, önlenebilir miydi? Bu nedenle bunlar soruluyor ve elbette bu soruları kendime tekrar tekrar soruyorum.” dedi.

Başbakanlığı döneminde Rusya ve Ukrayna ile ilgili izlediği politikayı savunan Merkel, "Şimdi bu yanlıştı diyebileceğim bir şey görmüyorum. Bu nedenle de özür dilemeyeceğim." ifadesini kullandı.

Angela Merkel, görev süresi içinde Rusya’ya yönelik hoşgörülü davrandığına ilişkin değerlendirmeleri de reddederek, "Diplomasi başarısız olduğundan dolayı yanlış olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Putin ile ilişkisinin 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinden sonra kötüleştiğini ve Putin’e karşı saf davranmadığını anlatan Merkel, konuştuğu kişilere “Onun (Putin’in) Avrupa'yı yok etmek istediğini biliyorsunuz. Avrupa Birliğini (AB), NATO'nun ön aşaması olarak gördüğü için yok etmek istiyor." şeklinde uyarılar yaptığını aktardı.

Merkel, başbakanlık döneminde Rusya ile gerilimin tırmanmaması için yeterince çalıştığını, ancak bunun başarılamamasının üzücü olduğunu kaydetti.

‘ŞU ANDA KONUŞULACAK ÇOK ŞEY YOK’

Ülkede kurulan yeni hükümete dış politikada güvendiğini belirten Merkel, “Mevcut federal hükümete güvenmemeyi bile düşünemiyorum.” dedi.

Merkel, Putin ile görüşüp arabulucu olup olmayacağına ilişkin soruya, “Görev anlayışım, Alman hükümetinin benden yapmamı istemediği hiçbir şeyi yapmayacağım şeklindedir.” cevabını verdi.

Bu konuda Alman hükümetinin kendisiyle temasa geçmesini de beklemediğini aktaran Merkel, “Bunun şu anda herhangi bir yararı olacağı izlenimine sahip değilim. Bana göre şu anda konuşulacak çok şey yok, özellikle de Ukrayna olmadan.” değerlendirmesinde bulundu.

KENARDAN YORUM YAPMANIN GÖREVİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra neden güncel konularla ilgili konuşmadığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Merkel, eski başbakan olmasından dolayı güncel konularda bir şeyler söylediğinde dikkatli davranması gerektiğini, kenardan yorum yapmanın kendisinin görevi olmadığını belirtti.

Merkel 30 yıllık siyasi hayatında sürekli randevulardan randevulara koştuğunu, 16 yıl boyunca Almanya için bir şekilde önemli olan her konunun masasının üzerinden geçtiğini anlatarak, sorumluluktan hiç kaçmadığını ancak görevden ayrıldıktan sonra istirahat edeceğini ve olaylara mesafe koyacağını daha önceleri söylediğini hatırlattı.

TİTREME NÖBETLERİNİN 2 NEDENİNİ AÇIKLADI

Görev süresinin sonuna doğru titreme nöbeti geçirmesine ilişkin açıklamada bulunan Merkel, bu titreme nöbetlerinin birinci sebebinin annesinin ölümünden sonra çok yorgun düşmesi ve bundan çok etkilenmesi, diğer sebebin ise çok az su içmeyle ilgili olduğunu belirtti.

Merkel, bu tür durumlardan korktuğu için yanına sandalye koyduğunu anlattı.

Eski Başbakan Merkel, Haziran 2019’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i başbakanlıkta törenle karşıladığı sırada ilk kez titreme nöbeti geçirmiş, ardından bu durum 2 kez tekrarlanmıştı. Merkel daha sonra bu duruma önlem alarak törenlerde milli marşları sandalyeye oturarak dinlemişti.

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