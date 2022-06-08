Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 4. ayına doğru yaklaşırken Ukrayna yoğun bir savunma gösteriyor. Ukrayna ve Rusya’nın ölen askerlere ilişkin farklı açıklamalarda bulunuyor.

Ukrayna’da ‘Hulk’ lakaplı askerin Rus konvoyuna yaptığı roketatarlı saldırının görüntüleri gündem oldu. Ukraynalı Hulk Rus konvoyuna 2,5 metre mesafeden roketatarla saldırı tankları yerle bir etti.

Görüntülerin propaganda amaçlı mı yoksa gerçek mi olduğu henüz bilinmiyor.

Ukraynalı Stratejik Merkezi videoya ‘Gerçek süper kahramanlar Ukrayna'yı savunuyor’ ifadelerini kullandı.

Putin savaşın başından beri birçok üst düzey generalini kaybetti.

Rus tankı ikiye ayrıldı Ukrayna Rusya'ya seslendi: Topraklarımızda sizi bekleyen sürprizler var Rusya Ukrayna'da ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya'ya ait bir tankın önce mayınların üzerinde çaresizce ilerlediği sonra ise Ukrayna tarafından bombalandığı görüntüleri paylaştı ve Rusya'ya seslenerek 'Topraklarımızda sizi bekleyen birçok süpriz var' dedi.

Görüntüler Münbiç'ten! ABD'nin TOW tanksavarları YPG/PKK’lıların elinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyalinin ardından Tel Rıfat ve Münbiç'te kamufle olmaya çalışan PKK/YPG tünel kazıp silah saklamaya başlamışlardı. Son olarak bölgedeki bayrak ve flamaları da indiren teröristlerin Cerablus yönünü gözetlediği, cephe hattındaki örgüt unsurlarının elinde ise Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine namluları dönük ABD yapımı tanksavarların bulunduğu görüldü.

