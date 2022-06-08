Türkiye Gazetesi

İsrail'in "Jerusalem Post" gazetesinin yer alan haberde

İsrail ordusu, İran'ın nükleer gücünü geliştirmeyi sürdürmesine karşı harekte geçti. Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre İsrail, İran'ın muhtemel bir saldırısına karşı hava gücünü oldukça artırdı.

Ordu, F-35 savaş uçaklarını, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İsrail'den İran'a uçarak hedeflerini vurup dönebilecek şekilde geliştirdi. Haberde "Bu, İsrail Hava Kuvvetlerine yeni bir güç katmış oluyor. Bu adım da İsrail'in İran nükleer gücünü gelecekte hedef almaya hazırlandığı bir dönemde gelişiyor" denildi.

BİR AYDA 4 TATBİKAT

Ayrıca İsrail ordusunun, F-35 uçaklarının kullandığı mühimmatlar arasına bin kilogramlık yeni bir füze eklediği de aktarıldı. İsrail Hava Kuvvetlerinin, İran'a gözdağı vermek için geçen ay geniş çaplı 4 tatbikat yaptığına da vurgu yapıldı

. ABD’den dikkat çeken F-35 açıklaması: Türkiye için tekrar gündeme gelebilir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını "önceden tasarlanmış bir terör kampanyası" olarak nitelendirerek, "Türk ortaklarımızla bir dizi ortak çıkarlarımız var. Şu an hala uzak olmasına rağmen F-35 programı söz konusu olduğunda bunun yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum" dedi.

Ünlü analisten Bayraktar SİHA ve Kızılelma yorumu: F-35'lere alternatif İtalyan Analist Daniele Santoro, katıldığı bir panelde Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA ve İHA’ların Ukrayna’da dengeleri değiştirdiğini belirten Santora, orta vadede Türkiye’nin F-35 programına geri dönebileceğini belirtti. Öte yandan Santoro, Bayraktar TB3 ve MİUS / Kızılelma'nın F-35 savaş uçaklarına alternatif olabileceğini vurguladı.