Türkiye Gazetesi

ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan bir “narko-tünel” daha tespit edildi. Meksika'nın Tijuana şehri ile ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentini birbirine bağlayan tünelin 242 metre uzunluğunda olduğu açıklandı.

Meksikalı uyuşturucu kartellerinin kullandığı tünelde raylı ulaşım hattı, elektrikli aydınlatma ve havalandırma sistemi bulunduğu belirtildi.

Polis raporlarına göre tünel, rutin devriye sırasında güvenlik güçlerine ateş açan bir şüphelinin takip edilmesi sonucu ortaya çıktı.

Her iki ülkenin de güvenlik güçleri, tüneli inşa eden ve kullananların yakalanması için soruşturma başlattı.

Öte yandan 17 Mayıs’ta ABD uyuşturucuyla mücadele ekipleri, yine Tijuana ve San Diego şehirlerini birbirine bağlayan 540 metrelik bir tünel bulmuştu.

300 km'lik terör tünelleri Köstebek ağına dönen bölgedeki tünellerin 240 kilometrelik kısmı Menbiç şehrinde, 60 kilometrelik bölümü Tel Rifat aksında. Tüneller yanında çok sayıda yer altı sığınağı, silah deposu ve toplanma noktaları var.

Kırgızistan-Özbekistan sınırında 270 metrelik tünel: Sahibi akıl hastanesine kaldırıldı Kırgızistan-Özbekistan sınırında 270 metrelik tünel bulundu. Tünelin bulunduğu bahçenin sahibinin akıl durumunun yerinde olup olmadığı tespit edilecek.