Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi dördüncü aya doğru devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaşa dair açıklamalar yaptı. Ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinde Rus ordusuyla devam eden şiddetli çatışmalara değinerek, "Severodonetsk, Donbass'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ediyor. Donbass'ın geleceği orada belirleniyor" dedi. Zelenskiy ayrıca Karadeniz’de devam eden tahıl ambargosuna ilişkinde korkutan uyarılarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın son durumuna yönelik değerlendirmede bulundu. Zelenskiy, "10 yıl önce Donetsk'imiz güçlü ve gelişmiş bir şehirdi. Sonra Rusya geldi. Ancak kesinlikle gerçekleşecek olan Ukrayna'nın dönüşü, bu şehirler için normal bir yaşam anlamına gelecektir" dedi.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına yönelik ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir” dedi.

Zelenskiy, "Tüm Ukraynalıların dostu olan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya, ülkemizin Avrupa perspektifini desteklemek için Avrupa ülkelerine özel bir gezi başlattığı için minnettarım. Bu Haziran ayında adaylıkla ilgili (AB üyeliği) bir karar alacağız. Tüm arkadaşlarımız, tüm diplomatlarımız şimdi bunun için eksiksiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinin merkezinde Rus ordusuyla devam eden şiddetli çatışmalara değinen Zelenskiy, "Severodonetsk, Donbass'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ediyor. Mevkilerimizi koruyoruz, düşmana önemli kayıplar verdiriyoruz. Bu çok şiddetli bir savaş, çok zor. Muhtemelen bu savaş boyunca en zor olanlardan biri. Donbass'ın geleceği orada belirleniyor" diyerek Severodonetsk'teki çatışmaların önemine dikkat çekti.

Zelenskiy ayrıca Ukraynalı askerlerin ödüllendirilesine yönelik kararnameler imzaladığını vurgulayarak, "285 askere, 68'i ölümünden sonra olmak üzere devlet ödülleri verildi" şeklinde konuştu.

‘MİLYONLARCA İNSAN AÇLIKTAN ÖLEBİLİR’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına yönelik ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir” dedi.

Rusya’nın, Ukrayna tahılının ihracatına engel olduğu tartışmaları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir açıklamada bulundu. Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında, “Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını engelledi ve böylece dünya korkunç bir gıda krizinin eşiğine geldi. Küresel pazarda dengeleyici rol oynayan buğday, mısır, bitkisel yağ ve diğer ürünlerimizi ihraç edemiyoruz. Bu, ne yazık ki onlarca ülkenin gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor. Rusya'nın Karadeniz limanlarına yönelik ablukası devam ederse milyonlarca insan açlıktan ölebilir” dedi.

Devlet Başkanı Zelenskiy’nin, Ukrayna limanlarına yönelik Rus ablukasının nasıl kaldırılacağı konusunda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve diğer liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Rusya'nın engel olduğu gerekçesiyle Ukrayna’daki 20 milyon tondan fazla tahılın ihracat edilmediği ifade edilmişti.

UKRAYNA RUSYA’NIN SAVAŞ ZAYİATINI AÇIKLADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Savaşın başından bu yana yaklaşık 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü ve bin 398 tank imha edildi” denildi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 398 tank, 3 bin 438 zırhlı araç, 711 topçu sistemi, 213 çoklu fırlatma roket sistemi, 96 uçaksavar savaş sistemi, 212 uçak, 178 helikopter, 2 bin 421 motorlu araç ve akaryakıt tankeri, 13 tekne, 562 insansız hava aracı, 53 adet özel birlik ve 125 adet seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

Zelenskiy: 25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda Dünyada yaşanılan tahıl krizinin çözülmesi için Ukrayna'dan güvenli bir koridor oluşturulması bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e göre Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edilebilir.

Zelenskiy kötü haberi verdi: Ukrayna topraklarının yüzde 20’si Rusya kontrolünde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun şu anda Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin kontrolünü elinde tuttuğunu duyurdu.

Zelenskiy, Harkov bölge başkanını kovdu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Harkov Bölgesi Başkanı Roman Dudin'i görevden aldı.