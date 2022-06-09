Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş dördüncü ayına doğru yaklaşıyor. Savaşa ilişkin pek çok acı tablo paylaşılırken savaşın diğer acı yüzünü de yağma olayları oluşturuyor. Rusya’nın eBay'i olarak bilinen Avito'da, Ukrayna'an çalışanan ürünlerin satıldığı iddia edildi. Ukraynaca etiketin bulunduğu Samsung marka çamaşır makinesi, gelen tepkiler üzerine siteden kaldırıldığı iddia edildi.

Ülkede daha önce de hırsızlık ürünlerinin kargoyla Belarus’tan kendi ülkelerine gönderildiği iddia edilmişti.

Ukrayna’ya ait bir Twitter hesabında yayınlanan bir ise Rus askerlerinden kalan terkedilmiş siperlerin olduğu bölgede bir çamaşır makinası görülüyor. Ukrayna askeri ‘bunun burada ne işi var?’ sorusu ile görüntüleri paylaştı.

Ukrayna'dan İsrail'e: Demir Kubbe'ye ihtiyacımız var Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, ülkesinin İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemini satın almak istediğini açıkladı. Korniychuk, savunma sistemini hibe olarak değil para karşılığı satın almak istediklerini de vurguladı.

Rus askeri Ukraynalı anne kıza yardım etmek istedi bedelini canıyla ödedi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminde tam bir trajedi yaşanıyor. Kharkiv şehrinde işgalden kaçmaya çalışan Ukraynalı bir anne kıza yardım etmek isteyen Rus askerinin ise merhametinin bedelini canıyla ödemek zorunda kaldı. Saldırıda Ukraynalı anne ve Rus askeri hayatını kaybetti.

