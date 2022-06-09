Türkiye Gazetesi

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında 7 Haziran'da meclisteki gensoru oylamasında hükümetten yana tavır koyduğunu belirten Kakabaveh, bunun karşılığında Sosyal Demokrat Partisi'nden terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki kolu YPG-YPJ'ye yardım sözü aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Hesabında bir görüntü paylaşan Kakabaveh, "Sosyal Demokratların YPG-YPJ'ye destek ve yardım göndermeleri için bazı garantileri aldım." sözlerini sarf etti.

BAŞBAKAN "ANLAŞMA YOK" DEMİŞTİ

Konu hakkında 7 Haziran'da açıklama yapan İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi lideri Magdalena Andersson ise "Biz Kakabaveh ile hükümet olarak bir anlaşma yapmadık. Herhangi bir taviz de vermedik." ifadesini kullanmıştı.

Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

Kakabaveh de 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirerek en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

İsveç basını, Kakabaveh'in, YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek, Johansson'un yanında yer aldığını yazmıştı.

KİRLİ ANLAŞMA

İsveç'te geçen yıl Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

İsveç hükümetine YPG/PKK destekçisi milletvekilinden şantaj Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh, gelecek hafta yapılacak bütçe görüşmelerinde hükümetin aleyhinde oy kullanacağı şantajında bulundu.

İsveç Başbakanını kızdıran önerge, istifa resti çekti! Adalet ve İçişleri Bakanı hakkındaki gensoruya sinirlenen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, gensorunun kabulü halinde istifa edeceğini duyurdu.

AK Parti'den İsveç ve Finlandiya mesajı: NATO'yu güçlendirecek bir yanları yok MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç ve NATO'nun üyelik sürecine dair, "Bizim savaştığımız terör örgütlerine para ve silah yardımı yapan ülkeler NATO'ya başvuruyor. Onların bu haliyle NATO'yu güçlendirecek bir yanı yok"