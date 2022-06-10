Türkiye Gazetesi

Rusya’nın başlattığı savaşta ağır silahlar altında kalan Ukrayna'nın savaş tahribatının faturası yüklü olacak. Ukrayna’nın yeniden inşaasına yönelik sevindiren haberi AB komisyonu duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı, yaptığı konuşmada, "Mariupol Belediye Başkanı ve Ukraynalı mimarlarla bir görüşmemiz olacak. Ukrayna'yı yeniden inşa edeceğiz. Bunu yapmak zorundayız ve yapacağız da çünkü bu bizim ahlaki yükümlülüğümüzdür." ifadelerini kullandı.

Ağır füzeler altında kalan Ukrayna'da savaş tahribatın izleri derin izleri görülüyor.

Yeniden inşanın, yaşam alanlarında Avrupa Yeşil Anlaşması'nı baz alan "Yeni Avrupa Bauhaus" ruhuna uygun şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, AB'nin yenilenebilir enerji kaynakları üzerine ilerlemeler kaydetmesi gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, "Rus ekonomisi gaz, petrol ve kömüre dayanıyor ve biz de AB olarak onlara büyük ölçüde bağımlıyız. Bu korkunç savaş yüzünden bağımlılığımızı azaltmaya karar verdik. Şimdi ilerleme kaydetmeli, yeni tedarikçilere takılıp kalmamalı ama yenilenebilir enerjilere doğru gitmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı, etkinlikten sonra Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ile tarihi belediye binasında görüştü.

AB Komisyonu Başkanı Kiev'e gidiyor AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için bu hafta içinde Kiev'e gidecek.

AB Komisyonu: Ukrayna ve Moldova Avrupa elektrik şebekesine bağlanacak AB Komisyonu tarafından Ukrayna ve Moldova'nın en kısa sürede Avrupa elektrik şebekesine bağlanacağı açıklandı.