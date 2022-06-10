Türkiye Gazetesi

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, zor koşullar altında yaşamlarına devam etmeye çalışan Ukrayna halkı için kolera salgını riskiyle de karşı karşıya. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus saldırından en çok etkilenen kentlerinin başında yer alan Mariupol şehrinde tıbbi hizmetlerin çökmek üzere olduğu ve kentin kolera salgını riski altında olduğu duyuruldu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Maripol kentinde tıbbi hizmetlerin çökmek üzere olduğunu ve kentin kolera salgını riski altında olduğunu açıkladı.

Ukraynalı Başhekim Ihor Kuzin, kentte bulunan toplu mezarlar nedeniyle havada bakterilerin türediğini ve temiz su kaynaklarının tükenmek üzere olduğunu bildirdi.

‘KANALİZASYON VE İÇME SUYU KARIŞMIŞ DURUMDA’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz ay Ukrayna'nın Dnipro kentine kolera aşıları göndereceğini duyurmuş, WHO'nun Acil Durum Direktörü Dorit Nitzan, "Sokaklarda bataklıklar oluşmuş, kanalizasyon ve içme suyu birbirine karışmış durumda. Bu çok büyük bir tehlike. Kolera da dahil olmak üzere birçok enfeksiyon oluşabilir" uyarısı yapmıştı.

Avrupa Birliği Ukrayna'yı yeniden inşa edecek Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı yeniden inşa edeceklerini, bunu yapmak zorunda olduklarını ve yapacaklarını söyledi.

Rusya'dan tepki çeken karar: Ukrayna'da yakalanan 3 paralı askere idam cezası Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu saflarında savaşan 2 İngiliz ve 1 Fas uyruklu paralı askerler için kararını verdi. Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk kentinde görülen davada paralı askerler idam cezasına çarptırıldı.