Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında ardı arkası kesilmeyen iddialar gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Telegram kanalı General SVR, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumu ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Putin’in toplantı sırasında fenalaştığı ve acil tıbbi yardımda bulunulduğu belirtildi. Kremlin’den ise henüz bir açıklama gelmedi.

TOPLANTI SIRASINDA ANİDEN RAHATSIZLANDI

Savaşın başından bu yana verdiği bilgilerle gündem olan ve Rus hükümeti içerisinden güvenilir kaynakları olduğunu iddia edilen Telegram kanalı General SVR, Rus liderin komutanlarla yaptığı bir savunma toplantısının ardından aniden rahatsızlandığını iddia etti.

“BAŞKANIN ACİL TİBBİ YARDIMA İHTİYACI VARDI”

Daha önce de Putin'in kanser ve parkinson hastası olduğu yönünde ısrar eden Telegram kanalı Rus liderin uzun süren bir savunma toplantısının ardından masadan kalkarken halsizlik ve baş dönmesi hissettiğini belirterek, "Başkanın acil tıbbi yardıma ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

İDDİALARI KANITLAYACAK SICAK GELİŞME

Henüz iddialar kanıtlanmazken Putin’in Rus vatandaşlarının sorularını cevaplandırdığı 'Direkt Hat' programının süresiz olarak ertelemesi iddiaları güçlendirdi.

'Direkt Hat' programı Putin'in yıllık olarak düzenlediği ve sıradan Rus vatandaşlarını dinleyip onların sorularını cevaplandırdığı geleneksek bir program. Program son olarak geçtiğimiz sene Haziran ayında yapıldı. Bu sene de Haziran ayının son haftası ya da Temmuz başı yapılması planlanan program için şu an belirlenen yeni bir tarih yok.

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