Türkiye Gazetesi

İsrail'de yayın yapan Kanal12 televizyonunun haberine göre, İran'dan gelebilecek füze tehditlerine karşı İsrail, yeni önlemler almaya başladı. Bu doğrultuda, füze tehditlerine karşı erken uyarı sağlayan radarları BAE ve Bahreyn'e yerleştirdiği ileri sürüldü. Üsteliki bu sistemin daha önce işe yaradığı da belirtildi. Birkaç ay önce İran'ın Irak hava sahası üzerinden insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'e karşı düzenlemeye çalıştığı saldırının bu şekilde engellendiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, ABD'nin İran'a karşı yeni bir güvenlik ittifakı kurmaya hazırlandığı ifade edildi. Bu ülkeler arasında İsrail'in diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı bazı Arap ülkeleri ülkeleri de yer alıyor.

ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal ise, ABD Kongresinin demokrat ve cumhuriyetçi üyelerinin, "İsrail ve bazı Arap ülkelerinin İran tehditlerine karşı savunmalarını entegre etmeleri" yönünde bir yasa teklifi sunduğunu yazdı.

BAE ZİYARETİ DİKKAT ÇEKTİ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, geçtiğimiz hafta sürpriz bir ziyaretle BAE'ye giderek, BAE Emiri Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. Bu görüşme tüm dünyanın dikkatini çekerken, İsrail tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider güvenlik iş birliğini, İran'ın bölgeye ilişkin tehdidini ve bunun sonuçları ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) Tahran'ın nükleer programına ilişkin 'uyarı niteliğindeki' raporunu konuştu. Ancak BAE ise yaptığı açıklamada, İran konusunun masaya yatırılmadığını, 'yatırım, ekonomi, gıda güvenliği ve sağlık' konularının konuşulduğunu belirtti.

İsrail, Bahreyn ve BAE ile ekonomik, ticari ve askeri alanda birçok iş birliği için 2020'de anlaşma yaptı.

İsrail F-35'leri hakkında çarpıcı iddia! Hedeflerinde İran var İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. İran nükleer gücünü artırırken İsrail de buna karşı boş durmuyor. İsrail ordusunun, F-35 savaş uçaklarını İran'daki hedefleri dönebilecek şekilde geliştirdiği iddia edildi.

Ukrayna'dan İsrail'e: Demir Kubbe'ye ihtiyacımız var Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, ülkesinin İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemini satın almak istediğini açıkladı. Korniychuk, savunma sistemini hibe olarak değil para karşılığı satın almak istediklerini de vurguladı.