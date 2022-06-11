Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Çekya gönüllü olarak Ukrayna Ordusu'na katılan Çekyalı 1 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olay, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky tarafından doğrulanırken, Ukrayna’da ilk defa Çekyalı 1 askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

MAYIS AYINDA GÖNÜLLÜ OLMUŞ

Geçtiğimiz Mayıs ayında 100 Çekyalı gönüllü asker, Ukrayna Ordusu’na katılmak için başvuruda bulunmuştu. Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, 103 Çek vatandaşının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılmasına izin verirken, 200 başvuruyu ise geri çevirmişti.

4 YABANCI DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Ayrıca 4 Haziran tarihinde, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna Ordusu'nda gönüllü olarak görev alan Hollanda, Almanya, Fransa ve Avustralyalı 4 yabancı askerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ukrayna'ya savaşmak için gittiler! Gönüllüler umduklarını bulamadı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ederken, Ukrayna'da savaşmak için giden 20 bin gönüllü, teçhizat, eğitim eksiklerinden dolayı şikayet ediyor.

Rusya Savunma Bakanı'ndan gönüllü asker açıklaması Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu, Rusya adına Ukrayna'da savaşmak isteyen ve çoğunluğunun Orda Doğu'dan olmak üzere 16 bin gönüllü asker başvurusu aldıklarını açıkladı.