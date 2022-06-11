Türkiye Gazetesi

Sözcü Bilgiç, Fransa’da gözaltında vefat eden Merter Keskin davasına ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi. Türk asıllı Merter Keskin adlı vatandaşın 12 Ocak 2021'de Fransa’nın Selestat kenti karakolunda gözaltında olduğu sırada vefat ettiğini hatırlatan Bilgiç, konunun Fransız yargı makamlarına aksettiğini ve soruşturma sürecinin devam ettiğini aktardı.

“GELİŞMELERİN TAKİPÇİSİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Bilgiç, olayın öğrenilmesinin ardından Fransa’daki temsilcilikler tarafından merhumun ailesiyle yakın temas kurulduğunu belirtti. Aileye gerekli hukuki ve manevi desteğin sağlanmaya devam edildiğini vurgulayan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır. Bu çerçevede, merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz. Gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Aile içi şiddet nedeniyle ocak 2021'de Fransa'nın doğusundaki Selestat kentinde 35 yaşındaki Keskin'i polis gözaltına alarak nezarete attı.Kayıtta, bir polisin Merter Keskin'i yüzüstü yatırarak hareket etmesini engellemek için vücuduna dirseğiyle baskı yaptığı, odadaki diğer memurların da benzer şekilde davrandığı görülüyor. Otopsi raporunda, adli tıp doktorunun Keskin'in nefessiz kalarak öldüğü belirtildi.

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