Türkiye Gazetesi

ABD'de 2018'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından Florida'nın Parkland kentinde kurulan "March for Our Lives (Hayatlarımız için Yürüyün)" isimli sivil toplum kuruluşu tarafından gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Protestoda konuşma yapan Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, silahlı şiddet olaylarının son bulması ve Kongrenin bunun için adım atması çağrısında bulundu.

Gösteriye, 14 Mayıs'ta New York'un Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen ırkçı saldırının kurbanlarının aileleri de katıldı.

ABD'de, 14 Mayıs'ta Buffalo'daki bir süpermarketteki ırkçı silahlı saldırıda 10 kişinin, 24 Mayıs'ta da Teksas'ın Uvalde kasabasındaki bir okuldaki saldırıda ise 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürülmesinin ardından, "silah reformu" tartışmaları alevlenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden bu konuda Kongreye çağrıda bulunmuş, Temsilciler Meclisi ise hafta içinde silah düzenlemelerini içeren bir yasa tasarısını onaylamıştı.

Öte yandan ABD'nin birçok kentinde de "March for Our Lives" platformu tarafından organize edilen protestolar gerçekleştirildi.

ABD'nin silahlarla imtihanı: 'Kırmızı Bayrak' tasarısı onaylandı ABD'de son 5 ay içinde içinde silahlı saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 27'yi bulurken Temsilciler Meclisi, tehlikeli olabilecek kişilere silah satışını engelleyecek “Kırmızı Bayrak” adlı yeni bir yasa tasarısı hazırladı.