Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Bir önceki seneye göre yüzde 19,8 artışla Almanya'da 131,959 yabancı Alman vatandaşlığına geçerken, listenin ilk sırasına 19.095 vatandaşlık alan Suriyeliler yerleşti. 12.245 vatandaşlık ile Türkler ikinci, 6.920 ile Yunanlar ise üçüncü sırada yer aldı. Açıklamada ayrıca Almanya'da vatandaşlık alan Suriyelilerin ortalama ikamet süresinin altı buçuk yıl olduğuna dikkat çekildi. Alman Uzmanlar Konseyinin geçen mayıs ayında yayınlanan göç ve sağlık konusuna ayrılmış yıllık raporu, Almanya'daki Suriyeli doktorların ülkedeki en büyük yabancı doktor grubunu oluşturduğunu doğruladı. Rapora göre Almanya'daki Suriyeli doktor sayısı 5 bine ulaştı. Der Spiegel gazetesinin aktardığı haberde, "Suriyeli doktorlar şu anda yabancı uyruklular arasında en güçlü tek grup, çünkü yüzdeleri 2010'dan bu yana altı kattan fazla arttı" denildi.

Listeye bir ülke daha eklendi: Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, her iki ülkeye kimlikle gidebilecek Türkiye'nin kimlikle girebileceği ülkelere bir yenisi daha eklendi. Bu bağlamda alınan bilgiye göre Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu.