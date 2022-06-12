Türkiye Gazetesi

Venezuela ve Türkiye arasında önümüzdeki süreçte savunma sanayiden enerjiye, eğitimden sağlığa, turizmden tarıma kadar 54 alanda yeni iş birliği yapılma kararı alındı. Bu kapsamda, gelecek ay Ankara’dan Venezuela’ya kritik ziyaretler gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Venezuela’nın başkenti Karakas’a gidecek. Venezuelalı muhataplarıyla yeni anlaşmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunacak olan 5 bakanın ziyaretinden sonra ise bu defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Venezuela ziyareti planlanacak. Cumhurbaşkanın Temmuz ayı sonunda Venezuela’yı ziyaret etmesi ve iki ülke arasında yeni alanlarda iş birliği protokolleri imzalanacağı belirtiliyor.

Maduro 'Tüm garantileri veriyorum' deyip çağrıda bulundu: Türk yatırımcıları Venezuela'ya gelsin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuelalı mevkidaşı Maduro ile ortak açıklama yaptı. Toplantıda konuşan Maduro, Türk yatırımcıları ülkesine yatırım yapmaya davet ederek, gerekli tüm garantileri verdiğini açıkladı.