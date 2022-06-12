Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının ardından artan elektrik ve gaz fiyatlarıyla başa çıkamayan Almanya, enerjide tasarruf eylem planını açıkladı. Tasarruf için bir dizi önlem alan hükümet duş süresinin azaltılması, yemek yapılan tencerenin kapalı tutulması gibi bir dizi önerilerde bulundu.

Ekonomi ve İklim Bakanlığı'nın açıkladığı planda, Almanya'da kullanılan enerjinin yüzde 29'unun hanelerde tüketildiğine dikkat çekildi.Hazırlanan planda vatandaşlara 'duş başlığının düzenli olarak değiştirilmesi, ofislerde tasarruflu ampul kullanılması' gibi öneriler yapıldı.

Enerji tasarrufunun, sıcak suyun az tüketilmesiyle sağlanabileceğinin altı çizildi. Duş süresinin 5 dakikaya düşürülmesi tavsiye edildi.

‘HANE BAŞINA YILLIK 320 EURO TARARRUF EDİLEBİLİR’

Bakanlık, tencerenin kapağının kapalı tutulması ve yemek pişmeye yakınken ocağın söndürülmesi gibi önerilerde de bulundu. Dikkat edilmesi halinde hane başına yıllık 320 euro tasarruf yapılabileceği ifade edildi.

"Enerjiden tasarruf eden herkes, Almanya'nın Rus ithalatına daha az bağımlı hale gelmesine ve iklim için bir şeyler yapılmasına yardımcı olacak" vurgusu yapıldı.

TASARRUF İÇİN REKLAM KAMPANYASI

Eylem planını duyuran Ekonomi ve İklim Bakanlığı, örnek olmak amacıyla bakanlık yerleşkesindeki gece aydınlatmasına son verecek. Uygulamanın yaygınlaşması için bilgilendirici reklamlar da yapılacak.

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