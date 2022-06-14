Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminde bölge çok sayıda çatışmaya sahne oldu. Çatışmaları durdurmak için Rusya’ya yönelik yaptırımlar ise karşılıksız kaldı. İki ülke de savaşta teknolojiden faydalanıyor. Rusya Kiev’de geri püskürtülmesinden sonra bölgede daha hızlı ilerlemek için son teknoloji tanklarını da savaş meydanına sürdü.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında ise son olarak kullandığı yeni savaş strateji şaşırttı. Rus güçleri, drone üzerine bağlanmış bir karton kahve bardağına pimi çekilmiş şekilde el bombası yerleştirdi.

ÜRETİCİ FİRMA SATIŞINI YASAKLADI

Ukraynalı general cephe hattını bu şekilde bombalamaya çalışan Rusların bu taktiğinin taktiğin başarısız olduğunu söyledi. Çünkü çok yüksekten uçamayan bu dronelar havada kolayca etkisiz hale getiriliyor.

45 dakika 15 km hızla uçabilen droneların üreticisi firma ise ürünü askeri kullanım endişesinden dolayı Rusya ve Ukrayna’ya satışını nisan ayında yasaklamıştı.

Rusya Ukraynalıları ikna etmek için türlü yöntemler deniyor: Şehir merkezlerinde mobil ekranlı propaganda Rusya, Ukrayna'daki savaşta kontrolü ele geçirdiği Mariupol ve Volnovakha kentlerine mobil ekranlar kurarak propaganda yapmaya başladı.

Rusya Ukrayna'nın savaş zayiatını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın savaştaki zayiatına ilişkin bilgi verdi. Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 179 uçak, 127 helikopter, 3 bin 266 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini söyledi.

