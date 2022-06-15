Türkiye Gazetesi

Rus devlet gaz ihracatçısı Gazprom, Alman şirketi Siemens'in gaz pompalama ünitelerini kompresör istasyonuna zamanında iade etmemesi üzerine Nord Stream boru hattı üzerinden gaz dağıtımını azalttığını duyurdu.

Şirket yaptığı açıklamada, "Kuzey Akım gaz boru hattına şu anda günde 100 milyon metreküpe kadar gaz tedariki sağlanabiliyor" dedi. Gazprom'un 167 milyon metreküplük planlanan günlük teslimat hacmi göz önüne alındığında, akış yüzde 40 oranında kesildi.

Gazprom'a göre, Siemens tarafından Gazprom'un St. Petersburg yakınlarındaki Vyborg'daki Portovaya kompresör istasyonundan onarım için alınan sekiz gaz pompalama ünitesinden beşi zamanında iade edilmedi.

Ayrıca, pompalama üniteleri boru hattına bağlandığında, motorları arızalı olduğu için sorunlar ortaya çıktı ve bu da endüstri düzenleyicisi Rostekhnadzor'un kullanımlarına geçici bir yasak getirmesine neden oldu.

Gazprom, "Şu anda Portovaya CS'de sadece üç gaz kompresör ünitesi kullanılabilir" dedi. Baltık Denizi'nin altından geçen ve Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akımı boru hattı, Rusya'daki Portovaya kompresör istasyonunu kuzeydoğu Almanya'daki Greifswald'daki eşdeğerine bağlıyor.

AB pazarına yılda yaklaşık 55 milyar metreküp gaz sağlıyor.

Tuz Gölü’nde önemli keşif: Doğal gazda gücümüze güç katacak Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin depolama kapasitesini 15 milyar metreküpe çıkarabilecek, jeolojik anlamda zengin ve güzel bir yapı tespit ettiklerini söyledi.

BOTAŞ duyurdu: Doğal gaza yüzde 30 zam yapıldı 01 Haziran 2022 tarihinden itibaren sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10.23, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 16.28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30 oranında artış yapıldığı duyuruldu.