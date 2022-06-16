Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Millî Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşının sebep olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" diplomasisini hayata geçirdi. Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması sebebiyle, dünya genelinde hububat krizi yaşanıyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar, sevkiyatı daha da zorlaştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları sürerken, Millî Savunma Bakanlığı da harekete geçti. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları arasındaki telefon görüşmelerinin sonuncusu geçen hafta yapıldı. Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşen Bakan Akar ardından da Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov’u aradı. Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesi ile ilgili yapılan görüşmelerin ardından meselenin çözümüne yönelik yeni bir adım atıldı.

Akar’ın öncülüğünde, konuyu daha yakından ele almak üzere savunma bakanlıklarından birer personelin görev yapacağı “kırmızı hat” oluşturuldu. General rütbesinde olduğu öğrenilen görevliler, meselenin çözümü için Türkiye ile doğrudan iletişim hâlinde olacak.

"CEVAP BEKLİYORUZ"

Öte yandan gazetecilerin sorusunu cevaplandıran Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu "BM’nin son planına göre bu mayınların temizlenmesi belli zaman alacak. Mayınların nerede olduğu belli olduğuna göre 3 limana güvenli hatlar oluşturulacak. Dolayısıyla gemiler, mayınların temizlenmesine gerek olmadan, Ukrayna’nın arama kurtarma gemilerinin de rehberlik etmesiyle limanlara güvenli bir şekilde gidip gelecek" dedi.

Bu konuda taraflarla görüştüklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Rusya’dan cevap beklediklerini dile getirdi.

Tahıl koridorunda sona doğru Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Karadeniz’de sıkışan ticari gemilere yönelik güvenlik koridoru açılması için Türkiye’nin başlattığı girişimlerde sona gelindi.