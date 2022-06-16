Türkiye Gazetesi

Koalisyon güçleri, 16 Haziran'da Suriye'de bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda üst düzey bir DEAŞ lideri gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin, örgütün deneyimli bir bomba yapımcısı, grubun Suriye'deki üst düzey elebaşlarından ve yöneticilerinden biri olduğu değerlendirildi.

KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Operasyonun Suriye’nin tam olarak hangi bölgesinde/nasıl icra edildiğine dair detaylar ve operasyonda ele geçirilen DEAŞ elebaşının kimliği açıklanmadı.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Operasyon sırasında herhangi bir sivil zarar görmedi ve Koalisyon hava araçlarına veya araçlarına herhangi bir zarar gelmedi. Koalisyon güçleri, kalıcı yenilgilerini sağlamak için saklandıkları her yerde DEAŞ kalıntılarını avlamaya devam edecek" değerlendirmesinde bulunuldu.

Medyanın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde operasyonun helikopterlerle Suriye’nin kuzeyinde yapıldığı belirtildi.

12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli yakalandı Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa illerine bugün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi.