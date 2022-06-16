Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları dördüncü ayına doğru yaklaşıyor, Ukrayna’daki Çernihiv Bölge Savcılığı, hayatını kaybeden siviller hakkında açıklamada bulundu.

Çernihiv Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rus ordusunun Çernihiv bölgesinde 478 sivili öldürdüğünü, 692 kişiyi ise yaraladığını belirtti.

Ukrayna, Rus ordusunun Çernihiv bölgesinde 478 sivili öldürdüğünü, 692 kişiyi ise yaraladığını belirtti.

ÖLENLERİN ARASINDA ÇOCUKLARDA VAR

Açıklamada, hayatını kaybeden sivillerin 334’ünün erkek, 122’sinin kadın, 22’sinin ise çocuk olduğu ifade edildi. Savcılık sivillerin çoğunluğunun, Rus ordusunun düzenlediği topçu atışları ve hava saldırıları sonucu hayatını kaybettiklerini belirtti.

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