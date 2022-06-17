Türkiye Gazetesi

İsrail'in Filistinlilere zulmü bitmiyor. İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinlilere ait araçta hasar oluştu. Bölge sakinleri, araçta oluşan hasarı inceledi.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinlilere ait araçta hasar oluştu.

GERÇEK MERMİ KULLANDI

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cenin kentine baskın düzenleyerek, içinde 4 Filistinlinin bulunduğu bir araca ateş açtığını kaydetti. Olayın ardından İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Olaylara ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

AB, İsrail ve Mısır ile üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı Mısır’ın başkenti Kahire’de, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla Avrupa Birliği (AB), İsrail ve Mısır üçlü doğal gaz anlaşması imzaladı.

İsrail ile Mısır arasındaki sınır kapısı açılıyor İsrail'in Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı, 3 Temmuz itibarıyla 24 saat açık olacak.