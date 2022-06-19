Türkiye Gazetesi

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO görüşmeleri ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Ülkeler arasındaki görüşmelerin yarın devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanlığı Ofisi, “Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki resmi düzeydeki görüşmeler yarın Brüksel'de NATO Sekreterliği'nin ev sahipliğinde devam edecek” dedi.

Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal destek sağlaması, silah yardımı yapması, oraların terör yuvasına dönüşmesi NATO için de bir tehdit." dedi.

3'lü zirve sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması Norveç'li mevkidaşı Anniken Huitfeldt ve İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularının Türkiye tarafından veto edilmesine ilişkin, "Bu iki ülkenin bize gönderdiği belgeler beklentilerimizden çok uzak. Nasıl bir tavır alacaklarına bakacağız." dedi. Karadeniz'de bir tahıl koridoru oluşturulması planına ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Görüşmeleri Birleşmiş Milletler çatısı altında yapmamızda fayda var. Rusya ve Ukrayna'ya da bunları söyledik. Tüm dünyanın yararına bir şekilde çabalarımızı sürdüreceğiz. "dedi.