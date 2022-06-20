Türkiye Gazetesi

Etiyopya’da insanlar etnik kökeninden ötürü farklı gruplar tarafından acımasızca öldürülüyor. Gimbi ilçesinde yaşayan Abdul-Seid Tahir, 200’den fazla kişinin öldüğü son saldırıdan zar zor kaçarak kurtulduğunu AP’ye yaptığı açıklamada anlattı. Abdul-Seid Tahir “230 ceset saydım. Korkarım ki bu, ömrümüzde gördüğümüz sivillere yönelik en ölümcül saldırı. Onları toplu mezarlara gömüyoruz ve hala ceset topluyoruz. Federal ordu birimleri şimdi geldi ancak ayrılırlarsa saldırıların devam edeceğinden korkuyoruz.” dedi.

Güvenliğinden endişe duyduğu için yalnızca ilk adını veren başka bir tanık olan Shambel, yerel Amhara topluluğunun umutsuzca ‘başka bir toplu katliam gerçekleşmeden önce’ farklı bir yere taşınmak istediğini söyledi. Yaklaşık 30 yıl önce yeniden yerleştirme programlarında bölgeye yerleşen etnik Amhara'nın katledildiğini belirtti.

SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜRKEN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR DEVAM ETTİ

Her iki tanık da saldırılardan Oromo Kurtuluş Ordusunu sorumlu tuttu. Oromia bölgesel hükümeti de yaptığı açıklamada, ‘isyancıların federal güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonlara direnememesinin ardından’ saldırdığını söyleyerek OLA'yı suçladı.

OLA sözcüsü Odaa Tarbii iddiaları yalanladı ve “Bahsettiğiniz saldırı, rejimin askeri ve yerel milisleri tarafından son saldırımızın ardından Gimbi'deki kamplarından geri çekilirken gerçekleşti. Tole adlı bir bölgeye kaçtılar, burada yerel nüfusa saldırdılar ve OLA'ya verdikleri destek algısına misilleme olarak mülklerini yok ettiler. Saldırılar gerçekleştiğinde savaşçılarımız daha o bölgeye ulaşmamıştı bile.” dedi.

Etiyopya’nın birçok bölgesinde tarihsel ve siyasi gerilimler nedeniyle yaygın etnik gerilimler gerçekleşiyor. Etiyopya'nın 110 milyondan fazla nüfusu arasında ikinci en büyük etnik grup olan Amhara halkı, Oromia gibi bölgelerde sık sık hedef alınıyor.

Hükümet tarafından atanan Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu Pazar günü federal hükümeti sivillerin öldürülmesine kalıcı bir çözüm bulmaya ve onları bu tür saldırılardan korumaya çağırdı.

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