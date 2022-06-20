Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya tepki gösterdi, "Dostluk yoksa her şey mümkündür. Tıpkı Ukrayna örneğinde olduğu gibi" diyerek Ukrayna'nın kaderini paylaşabileceklerini ima etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev geçen hafta St. Petersburg'da düzenlenen ekonomik foruma katıldı. Tokayev, canlı olarak yayınlanan etkinlikte, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Donbas'ı oluşturan Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk ve Donetsk'i tanımadığını söyledi.

RUSYA'NIN BİR SONRAKİ AVI KAZAKİSTAN MI?

Bu sözler üzerine Putin'in Kazak lidere tepkisi sert oldu. "Sovyetler Birliği nedir? Bu tarihi Rusya'dır. Kazakistan'ı kardeş bir ulustur" diyen Putin, sözlerine ince örtülü bir tehdit ekledi: Aynı durum kesinlikle Ukrayna için de geçerli olabilirdi. Ama onlar bizim müttefikimiz olmazlardı. Dostluk yoksa her şey mümkündür. Tıpkı Ukrayna örneğinde olduğu gibi.

Kazakistan'ın başkentinde yaşayan bir kaynak, İngiliz The Telegraph gazetesine konuştu. Tokayev'in Putin'i destekçilerinin önünde küçük düşürdüğünü ve tehdidin gerçek olduğunu belirterek, "Ona, Kazakistan'ın Rusya'nın bir sonraki avı olabileceği konusunda bilgi veriyor" yorumunu yaptı.

"BU AÇIK BİR TEHDİT"

Tokayev'in Kazakistan'daki iktidar mücadelesinde rakiplerini yenmek için Putin'in desteğine güvendiğini söyleyen Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nden Maximilian Hess, Putin'in açıklamaları hakkında, "Bu açık bir tehdit. Tokayev'in yurt içinde bir güç tabanı yok ve Ocak ayından beri Putin'e bağımlı olduğunu biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer Kazak analistler ise daha şüpheci davranarak, Tokayev'in ancak riske değer olsaydı ve Rusya'nın Kazakistan'ı işgal etmesi olası olmasaydı Ukrayna konusunda Putin'e karşı koyacağını söylediler.

RUSYA, KAZAKİSTAN'A SALDIRABİLİR Mİ?

The Telegraph, kuzey Kazakistan'dan bakıldığında, Rusya’nın ülkeye olası bir saldırısının soyut bir kavram olmadığını aktardı.

Rusya sınırına 70 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 300 bin kişilik bir şehir olan Uralsk'ta bir perde dükkanının sahibi olan Viktor, "Bu çok gerçek bir korku ve Rusya için kolay olurdu. İnsanların siyasi görüşleri artık daha uçlarda ve birbirleriyle konuşmuyorlar. Rus propagandası artık çok güçlü. Buradaki Rusların kafaları ve kalpleri Putin ile" dedi.

Ülkenin çoğu ağırlıklı olarak etnik Kazak olmasına rağmen, nüfusun yaklaşık üçte birini Ruslar oluşturuyor.

ZENGİN MADEN YATAKLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Aynı zamanda, maden bakımından zengin bir ülke olan Kazakistan'da metal ve toprak yataklarının çoğu ülkenin kuzeyinde bulunuyor. Bunların yanı sıra geçen ay, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ı silah yapımında kullanılabilecek ABD biyolojik laboratuvarlarına ev sahipliği yapmakla suçladı.

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