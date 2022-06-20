Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Cheshire bölgesinde 16 yaşındaki Alex Littler, arkadaşlarıyla verdikleri partide gülme gazı olarak bilinen nitröz oksit soludu.

Aniden fenalaşan ve nefessiz kalan genç, hastaneye kaldırıldı.

Akciğerinde yırtılma tespit edilen genç tedaviye alındı.

Doktorlar, hayatta kaldığı için gencin çok şanslı olduğunu ifade ettiler.

Anne Cathy McCann (44), “Gülme gazının sonucunun ne olacağını kimse tahmin edemez. Oğlumun akciğeri patladı” diyerek insanları bu gazlardan uzak durmaya çağırdı.

Genelde anestezilerde kullanılan nitröz oksit, bazı gençler tarafından keyif için balonlara dolduruluyor ve solunuyor.

Gazı bu amaçla kullanmak ise yasak.

İran'da bir doğum günü partisinde helyum gazı patladı: 8 ölü İran'da yaşanan olayda doğum günü partisi kana bulandı. Kutlama esnasında helyum gazı patladı, 4'ü çocuk 8 kişi canından oldu.

Gülme gazı öldürdü İngiltere'de bir partide arkadaşlarıyla eğlenirken gülme gazı koklayan Joe Benett (17) isimli öğrenci, gazın vücudunda yol açtığı tahribat sebebiyle hayatını kaybetti.