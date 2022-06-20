Türkiye Gazetesi

Gazprom'un Yunanistan'a doğal gaz akışını bakım gerekçesiyle yarından itibaren geçici süre durduracağı bildirildi. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın doğal gaz şirketi DEPA kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Rus enerji şirketi Gazprom'un yapacağı kesintinin sebebi Türk Akımı doğal gaz boru hattının yıllık olağan bakım çalışmaları olarak gösterildi.

27 Haziran'a kadar devam edecek kesintinin Yunanistan'da doğal gaz sıkıntısına yol açmayacağı, eksiğin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kaynakları ile telafi edilmesi öngörülüyor.

Miçotakis'ten 'Yunanistan başının çaresine baksın' diyen Erdoğan'a ılımlı çağrı Gerilen Ankara-Atina ilişkileri sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ilgili "Artık başının çaresine baksın" diyen Erdoğan'a Miçotakis'ten diyalog mesajları geldi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle ilgili yorumda bulunan Miçotakis, "Her zaman iletişim kanallarını açık tutarak sakin sulara yeniden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: Başının çaresine baksın Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Atina ile Ege Adaları arasındaki gerginlik ile ilgili sorulan soruya 'Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece görüşmeyeceğimi söyledim. Yunanistan başının çaresine baksın." ifadelerini kullandı.