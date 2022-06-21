Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işkal girişimleri devam ederken, beraberinde kanlı saldırılarından dolayı ölen sivil haberleri de geliyor. Harkov Valisi Oleh Synegubov, Rus ordusunun Harkov bölgesine düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SALDIRILARDA 15 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Rusya ordusunun son hedefi Ukrayna’nın Harkov bölgesi oldu. Harkov Valisi Oleh Synegubov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov’a düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Synegubov, 6 sivilin Harkov kenti ve çevresinde, 6 kişinin Harkov’un yaklaşık 40 kilometre güneydoğusundaki Chuhuiv'de, 3 sivilin ise Harkov’un 40 kilometre kuzeybatısındaki Zolochiv'de hayatını kaybettiğini ifade etti.

RUSYA’YA AİT SU-25 TİPİ SAVAŞ UÇAĞI UKRAYNA SINIRINDA DÜŞTÜ

Rusya'ya ait savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağının akşam saatlerinde Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Rostov kentinde düştüğü bildirildi. Açıklamada, savaş uçağının mühimmatsız halde uçuş yaptığı belirtilerek, "Yaşanan kazada uçak ıssız bir araziye düştü. Pilotun olay yerinde öldüğü anlaşıldı. Ön verilere göre kazanın teknik bir arıza nedeniyle yaşandığı öngörülüyor. Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir komisyon olay yerinde incelemelerde bulunuyor" denildi.

Öte yandan 17 Haziran'da ise Rusya’da eğitim uçuşu sırasında Su-25 tipi savaş uçağı Belgorod bölgesine düşmüş bu kazada ise pilot sağ olarak kurtarılmıştı.

Savaşın ortasında kaybolmuşlardı: ABD'nin kayıp askerleri için Rusya'dan ilk resmi açıklama geldi Rusya-Ukrayna savaşında kaybolan 2 ABD askerinin durumu belli oldu. Rus medyasında askerlerin görüntüleri yayımlandı. Henüz ABD tarafından bir açıklama gelmezken Kremlin sözcüsü Peskov, 2 kişinin de paralı askerler olduğunu ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Peskov, iki askerin savaş esiri statüsünde değerlendirilmeyeceğini belirterek hukuki yolların önünü tamamen kapattı.

Rusya, Yunanistan'a vanayı kapatıyor Gazprom'un Yunanistan'a doğal gaz akışını bakım gerekçesiyle yarından itibaren geçici süre durduracağı bildirildi.