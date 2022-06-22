Türkiye Gazetesi

Afganistan'da merkez üssü Host vilayeti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi. Afgan yetkililer, 5,9 büyüklüğündeki depremde yapılan incelemelere göre 255 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı. Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.

Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti. Afgan yetkililerden şu ana kadar can ve mal kayıplarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Van'da deprem oldu, AFAD'dan açıklama var Son deprem haberi Van'ın Muradiye ilçesinden geldi. AFAD'dan açıklama var, deprem anı kameralara da yansıdı, işte detaylar...

Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) açıklamasına göre, yerel saatle 10.31'de Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası'nda 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin 14 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.