Türkiye Gazetesi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen BM Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (TPNW) taraf devletlerin ilk toplantısına video mesajıyla katılan Guterres, "nükleer silahların, devletlerin sorunları diyalog ve iş birliğiyle çözememesinin ölümcül bir hatırlatıcısı olduğunu" belirterek, uluslararası toplumu "bu ölümcül silahları bir kez daha ve herkes için terk etmeye" çağırdı. Guterres, "Onlar bizi yok etmeden önce bu silahları yok edelim" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, "Onlar bizi yok etmeden önce bu silahları yok edelim. Hiroşima ve Nagazaki'nin korkunç dersleri hafızalardan siliniyor." dedi.

Dünya çapında 13 binden fazla nükleer silahla, daha önce hayal bile edilemeyen nükleer çatışma tehlikesinin olasılıklar arasında olduğuna değinen Guterres, "Jeopolitik gerilimler ve güvensizlik dünyasında bu bir imha reçetesidir. Bir avuç ülkenin nükleer silahlarının gezegenimizdeki yaşamı tehlikeye atmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Guterres, BM ülkelerinin nükleer silahsızlanma için imzaladığı antlaşmaya atıfta bulunarak, "TPNW, nükleer silahlardan arınmış bir dünya isteğine doğru önemli bir ortak adımdır. Çünkü bu antlaşma nükleer silah geliştirme, test etme, nükleer patlayıcı cihazları üretme, edinme ve stoklamayı da yasaklar." şeklinde konuştu.

9 ÜLKENİN KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN YASAKLANMASI KABUL EDİLDİ

Nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail'in karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, 7 Temmuz 2017'de 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayıyla kabul edildi.

20 Eylül 2017'de imzaya açılan antlaşmaya şimdiye kadar 84 ülke imza atarken, antlaşmayı imzalayan ülkelerden 50'si, hiçbir koşulda nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı cihazları geliştirmeme, test etmeme, üretmeme, edinmeme ya da stoklamama taahhüdü verdi.

Nükleer teste karşı harekete geçtiler: ABD'den Kuzey Kore hazırlığı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın toplantısında Kuzey Kore’nin nükleer test yapmasına ilişkin açıklamalar yaptı. Blinken, Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer silah testi yapması durumunda ABD’nin bölgedeki müttefikleri ile koordinasyon içinde buna hızlı yanıt vermek üzere askeri konuşlanmaları konusunda değişiklikler yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna'ya 'nükleer silah' çağrısına Rusya'dan jet cevap: Bu delilik olur Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Polonya’nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski'den çarpıcı bir öneri geldi. Sikorski, Ukrayna’ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini belirtti. Bu öneriye Rusya’dan cevap gecikmedi Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etme fikrinin ’Avrupa'nın merkezinde nükleer bir çatışmayı kışkırtmak anlamına geldiğini ve bunun bir delilik’olduğunu söyledi.