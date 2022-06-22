Türkiye Gazetesi

Cape Verde Başbakanı Ulisses Correia e Silva, Ukrayna'daki savaşın alevlendirdiği krizin sosyal ve ekonomik acil durum ilan edilmesine yol açtığını söyledi. Başbakan, “Cape Verde'de enflasyon, ailelerin satın alma gücünün bozulması, gıda güvenliği ve ekonomik büyüme beklentileri üzerindeki güçlü etkileri açıkça hissediyoruz. Bunlar, Cape Verde'de Ukrayna Savaşı'nın etkilerinden kaynaklanan sosyal ve ekonomik acil durum ilan edilmesinin nedenleri.” dedi.

Ulisses Correia e Silva'ya göre, sosyal ve ekonomik acil durum ilanı, acil durum müdahalelerine uyarlanmış araç ve mekanizmaları etkinleştirmek üzere kaynakları seferber etmelerini sağlayacak. Ayrıca hükümetin her şeyi yapmaya devam edeceğini de garanti etti.

SOSYAL YARDIMLAR ARTTI, KEMERLER SIKILDI

Hükümet, enflasyonist krizin gıda ve enerji ürünleri üzerindeki etkilerini azaltmak için gıda sisteminde alınan bazı önlemlere dikkat çekti. Mısır, buğday unu, buğday, yemeklik yağ ürünlerinde fiyat artışlarının yurt içi fiyatlar üzerindeki etkisini azaltmak için çalışılacak. Ayrıca gıda krizi durumunda ailelere gıda yardımı yapılacak, ailelere gelir sağlamak için kamu iş programı oluşturulacak ve hayvan yemi sübvansiyonuna geçilecek.

Ülkede ayrıca motorin ve benzin fiyatlarından elektrik ve su vergi oranlarına kadar onlarca şey değişti. Bu arada, Mart ayından bu yana ülkede 80 milyon Euro’dan fazla maliyete yol açan ekonomik yardım ve önlemler alındı. Başbakan Silva, halktan tasarruf yapmasını istedi.

Başbakan Silva, Kabo Verde’de alım gücünün giderek düştüğünü belirterek, halkın yüzde 9'unun gıda güvensizliği yaşadığını açıkladı. Mayıs 2021’de yüzde 1,9 olan enflasyon bu ay yüzde 8'e ulaştı. Pandemiden önce Kabo Verde’de gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 25'i turizm gelirlerinden kaynaklanıyordu. Yani turizm ülkenin en önemli gelir kaynakları arasında iken COVID-19 salgını ve kısıtlamalar nedeniyle turizm gelirleri büyük oranda düştü. Bunun yanı sıra 2017'den bu yana kuraklık nedeniyle de ülke içi üretim, nüfusun yüzde 1'inin bile gıda ihtiyacını karşılayamayacak hale geldi.

Rusya'dan 'tahıl' kararı: Sadece dost ülkelere ihraç edilecek Rusya'da bu yıl tahıl hasadının 130 milyon tona ulaşabileceğini belirten Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, son iki ayda fiyatı rekor seviyelere yükselen buğdaya dair açıklamada bulundu. Bakan Patrushev, 130 milyon tonluk tahılı ihraç edeceklerini ancak bunun sadece 'dost ülkelerle' yapılacağını belirtti. Rusya, geçtiğimiz aylarda 'dost olmayan ülkeler' listesini açıklamış, bu listede 48 ülke yer almıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten tahıl koridoru açıklaması NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'tahıl koridoru' açıklaması geldi. Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." dedi.